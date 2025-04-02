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05:32, 2 апреля 2025Путешествия

Мексиканец в разговоре с россиянкой назвал борщ едой для собаки

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и призналась, что пытаться впечатлить местных жителей кулинарными способностями бессмысленно. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Блогерша рассказала, что один из ее знакомых в разговоре с ней назвал борщ едой для собак. «Ну да, конечно. Борщ с чесноком, уксусом и лавровым листом — это для твоей собаки! А вот сальса, от которой можно ослепнуть, — это нормально» — поиронизировала автор публикации.

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Она пояснила, что решила приготовить ужин из трех блюд для мексиканца, но он, посмотрев на предложенную еду, попросил тако. «Просто кукурузная лепешка с чем-то внутри. Все! Без сложных вкусов, без первых блюд, без десертов. Я потратила два часа на готовку, а ему нужна только лепешка!» — возмутилась Ершова.

Россиянка добавила, что в Мексике есть главное правило питания: едой считается то, что можно завернуть в тортилью. «Поэтому неважно, какое блюдо вы приготовите, его будут есть с лепешкой», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша раскрыла «подводные камни» брака местных мужчин с соотечественницами. По ее словам, на кухне у супругов могут возникать проблемы, так как еда в Мексике сильно отличается от российской.

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