Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:42, 2 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме высказались об исполнении поручения Путина по особому порядку призыва

Бессараб: Поручение по особому порядку призыва поможет выпускникам колледжей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Исполнение поручения президента России Владимира Путина по обеспечению особого порядка призыва для выпускников колледжей удастся выполнить достаточно оперативно, предположила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она подчеркнула, что сегодня страна нацелена на поддержку людей рабочих специальностей.

«Выполняя поручение президента, Госдума работает последовательно. Уже принят закон о пилотном проекте, в рамках которого в трех регионах будет упрощена система поступления девятиклассников в колледжи и техникумы, — рассказала политик. — Это, в том числе, позволит решить задачи обеспечения рынка труда высокопрофессиональными рабочими кадрами. Важно и взаимодействие работодателей с потенциальными будущими сотрудниками».

Депутат уверена, что реализовать поручение президента, в рамках которого выпускники колледжей во время призыва получат возможность сохранить и развить профессиональные компетенции, получить связь с работодателями, удастся достаточно оперативно, поскольку в этом направлении уже была проделана большая работа.

«Подготовка велась масштабная. Есть заложенная программа по мониторингу рынка труда, который зависит не только от системы профессионального образования, но и от инвестиций в регион. Реализация нового поручения также поможет выпускникам колледжей и работодателям найти друг друга», — заключила Бессараб.

Материалы по теме:
Точка кипения Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?
Точка кипенияКомпании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?
12 апреля 2021
HR во время чумы. Эксперты советуют россиянам не бояться менять специальность
HR во время чумы.Эксперты советуют россиянам не бояться менять специальность
15 октября 2021

Ранее стало известно, что Путин поручил предусмотреть особый порядок призыва на срочную службу для выпускников колледжей. Он обратил внимание на необходимость предоставить выпускникам, освоившим образовательные программы среднего профобразования, возможности прохождения военной службы по призыву с сохранением и развитием их профессиональных компетенций, а также обеспечения их связи с работодателем.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин поручил предусмотреть особый порядок призыва в армию для одной категории граждан. О ком идет речь?

    Две ключевые страны НАТО созовут контактную группу по Украине

    Трампа уличили в намерении подставить Зеленского

    Компании из США потребовали от НАСА многократные запуски к Луне

    Российские богачи устремились в Европу

    «VK Музыка» обновилась

    Сотни направлявшихся в ОАЭ пассажиров застряли в аэропорту Москвы на 10 часов

    Невестка Вячеслава Зайцева раскрыла отношение к плюс-сайз-моделям

    Российский мотострелок спас котенка от дронов и обрел нового друга

    Звезда сериала Netflix умер во время занятия в спортзале

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше