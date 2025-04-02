В Госдуме высказались об исполнении поручения Путина по особому порядку призыва

Бессараб: Поручение по особому порядку призыва поможет выпускникам колледжей

Исполнение поручения президента России Владимира Путина по обеспечению особого порядка призыва для выпускников колледжей удастся выполнить достаточно оперативно, предположила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она подчеркнула, что сегодня страна нацелена на поддержку людей рабочих специальностей.

«Выполняя поручение президента, Госдума работает последовательно. Уже принят закон о пилотном проекте, в рамках которого в трех регионах будет упрощена система поступления девятиклассников в колледжи и техникумы, — рассказала политик. — Это, в том числе, позволит решить задачи обеспечения рынка труда высокопрофессиональными рабочими кадрами. Важно и взаимодействие работодателей с потенциальными будущими сотрудниками».

Депутат уверена, что реализовать поручение президента, в рамках которого выпускники колледжей во время призыва получат возможность сохранить и развить профессиональные компетенции, получить связь с работодателями, удастся достаточно оперативно, поскольку в этом направлении уже была проделана большая работа.

«Подготовка велась масштабная. Есть заложенная программа по мониторингу рынка труда, который зависит не только от системы профессионального образования, но и от инвестиций в регион. Реализация нового поручения также поможет выпускникам колледжей и работодателям найти друг друга», — заключила Бессараб.

Ранее стало известно, что Путин поручил предусмотреть особый порядок призыва на срочную службу для выпускников колледжей. Он обратил внимание на необходимость предоставить выпускникам, освоившим образовательные программы среднего профобразования, возможности прохождения военной службы по призыву с сохранением и развитием их профессиональных компетенций, а также обеспечения их связи с работодателем.