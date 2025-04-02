В России ответили на слова Вучича о тайных переговорах Путина с мировыми лидерами

Журова допустила существование тайных переговоров мировых лидеров с Путиным

У любого президента есть возможность вести непубличный диалог с коллегами, представляющими другие страны, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом депутат в беседе с «Лентой.ру» ответила на слова главы Сербии Александра Вучича о тайных переговорах российского президента Владимира Путина с мировыми лидерами.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что как минимум два мировых лидера тайно вели переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. При этом Вучич не раскрыл имена этих политиков.

«В любом случае, я уверена, что у всех президентов есть такая секретная связь, когда они могут поднять какие-то вопросы без публичности и лишнего шума. (...) Не сомневаюсь, что у любого президента есть такая возможность позвонить коллеге и не делать это публичным. Если надо сделать это публичным, когда это требуется, тогда это делается», — отметила Журова.

1 апреля Вучич заявил, что его встреча с российским главой Владимиром Путиным 9 мая станет первой за 3,5 года.

В марте Вучич и Путин обсудили в ходе телефонного разговора попытки давления на главу Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (БиГ) Милорада Додика.