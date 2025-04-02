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09:18, 2 апреля 2025Мир

Советника Белого дома уличили в ведении рабочей переписки с аккаунта Gmail

NYP: Советник Белого дома Уолтц использовал Gmail для рабочей переписки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Майкл Уолтц

Майкл Уолтц. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц использовал сервис Gmail для рабочей переписки. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

«Позвольте мне повторить, что Уолтц из Агентства национальной безопасности получал электронные письма и приглашения в календаре от старых контактов на свою личную электронную почту», — цитирует издание представителя Совета национальной безопасности Белого дома Брайана Хьюза.  

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Чиновник отметил, что при этом Уолтц никогда не отправлял секретные материалы по электронной почте или через какую-либо незащищенную платформу.

Ранее американский журнал The Atlantic опубликовал эксклюзивную статью главного редактора Джеффри Голдберга, в которой раскрывалось содержание секретного чата высших должностных лиц США.

Уолтц взял на себя ответственность за утечку.

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