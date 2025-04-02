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18:56, 2 апреля 2025Экономика

США сняли санкции с жены Бориса Ротенберга

Карину Ротенберг исключили из санкционного списка Минфина США
Дмитрий Воронин
Борис Ротенберг с супругой Кариной

Борис Ротенберг с супругой Кариной. Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Карину Ротенберг, супругу бизнесмена Бориса Ротенберга, исключили из американского санкционного списка. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

«Ротенберг Карина Юрьевна… связанная с Ротенбергом Борисом Романовичем», — говорится в связи с ее выводом из-под санкций. Причина соответствующего решения не приводится.

Карина Ротенберг попала под санкции США в марте 2022 года, как и ее муж, а также его брат, Аркадий Ротенберг. Помимо этого Борис Ротенберг с апреля того же года находится и под ограничениями Евросоюза.

Ранее в среду стало известно, что США расширили санкции против России.

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