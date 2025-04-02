США сняли санкции с жены Бориса Ротенберга

Карину Ротенберг исключили из санкционного списка Минфина США

Карину Ротенберг, супругу бизнесмена Бориса Ротенберга, исключили из американского санкционного списка. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

«Ротенберг Карина Юрьевна… связанная с Ротенбергом Борисом Романовичем», — говорится в связи с ее выводом из-под санкций. Причина соответствующего решения не приводится.

Карина Ротенберг попала под санкции США в марте 2022 года, как и ее муж, а также его брат, Аркадий Ротенберг. Помимо этого Борис Ротенберг с апреля того же года находится и под ограничениями Евросоюза.

Ранее в среду стало известно, что США расширили санкции против России.