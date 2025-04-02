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18:44, 2 апреля 2025Наука и техника

Возникла опасность климатической катастрофы

«Интерфакс»: Зафиксировано стремительное таяние ледников архипелага Шпицберген
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Ледники архипелага Шпицберген тают такими темпами, каких не наблюдалось уже несколько тысяч лет. Как заявили в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ), скорость их сокращения сопоставима с потеплением, произошедшим около четырех тысяч лет назад. Об этом сообщает «Интерфакс».

За последние пять лет юго-западная часть архипелага ежегодно теряет до 2,5 метра льда в толщину. По словам специалистов, если динамика сохранится, ледник Альдегонда, расположенный рядом с Баренцбургом, полностью исчезнет уже через 30 лет.

Ученые отмечают, что меняется не только объем и площадь ледников, но и их внутренняя структура, режимы движения и пульсации. Эти изменения сказываются на всей арктической экосистеме: они влияют на речной сток, вечную мерзлоту и состав прибрежных вод.

Шпицберген, как подчеркивают в ААНИИ, оказался в самом центре климатических изменений — и масштаб их уже невозможно не замечать.

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