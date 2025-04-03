iPhone уличили в отправке мошеннических сообщений

В Китае нашли фермы с iPhone, рассылающие по 100 000 фишинговых сообщений в день

Специалисты по безопасности компании Catalyst рассказали о новом способе организации атак на пользователей с помощью iPhone. Результаты исследования цитирует издание 9to5Mac.

Исследователи рассказали о расположенных в Китае фермах, которые имеют в своем распоряжении сотни смартфонов Apple, используемых для организации атак. Как правило, с их помощью злоумышленники рассылают большое количество фишинговых сообщений жертвам и похищают их деньги. По оценкам экспертов, за день одна такая ферма может разослать более 100 тысяч сообщений.

В материале говорится, что для рассылки спама используют встроенный в iOS мессенджер iMessage. Его выбрали по причине того, что каждое сообщение шифруется, из-за чего превентивно заблокировать его практически невозможно. Авторы отчета объяснили, что с помощью iMessage злоумышленники обходят традиционные системы фильтрации SMS-спама.

Отправленные с помошью ферм сообщения, как правило, маскируют под уведомления от государственных органов или банков. Так, от пользователей требуют оплатить кредит или штраф, внести платеж за покупку и тому подобное. Специалисты рекомендовали пользователям тщательно проверять отправителя сообщения и не переходить по подозрительным ссылкам.

В конце марта в США против корпорации Apple подали в суд из-за функций искусственного интеллекта (ИИ). Потребители смартфонов Apple обвинили компанию в том, что она продвигала ИИ-функции, фактически недоступные для использования.