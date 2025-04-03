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16:39, 3 апреля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Предсказано будущее доллара после введения пошлин США

Экономист Беляев: Курс доллара может укрепиться после введения пошлин США
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В моменте курс доллара может падать после введения США торговых пошлин, однако в долгосрочной перспективе американская валюта должна укрепиться, полагает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

Сейчас на рынке возможно спекулятивное краткосрочное снижение курса американской валюты, считает экономист. Дело в том, что инвесторы, ориентируясь на снижение торговли и востребованности доллара, будут пытаться избавиться от доллара, пояснил он.

Но в целом если посмотреть, то все действия [президента США Дональда] Трампа по тарифным мероприятиям направлены на защиту внутренней экономики и создание более благоприятных условий для того, чтобы промышленность приобрела более бодрые темпы и был выровнен платежный баланс

Михаил Беляевэкономист

В более длительном периоде это воспрепятствует снижению курса доллара или даже скажется на его укреплении в фундаментальном плане, поделился эксперт.

Ранее Трамп заявил, что вводит пошлины на все импортные товары. Базовый тариф составит 10 процентов. Далее будут применяться дополнительные пошлины для каждой страны. В частности, товары из Европейского союза (ЕС) подорожают для американцев на 20 процентов.

России в списке не оказалось. Также в перечне отсутствуют Белоруссия, Иран, Канада и Мексика. Позднее министр финансов США Скотт Бессент объяснил, что Москва не входит в тарифный список США, потому что Вашингтон не торгует с ней из-за санкций.

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