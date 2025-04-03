Политолог объяснил введение США пошлин против Украины

Политолог Журавлев назвал пошлины США в отношении Украины кнутом

Пошлины на импортные товары разных стран вводятся президентом США Дональдом Трампом в качестве кнута, полагает политолог Дмитрий Журавлев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Раньше пошлины были очень мощным политическим и экономическим оружием, потому что импортные товары становятся дороже, свои — дешевле, указал политолог. А Трамп — человек традиционный, добавил он.

«Пошлины вводятся Трампом как кнут: кто нас не слушает — тем пошлины введем. Он это говорит почти открыто. Поэтому то, что против Украины пошлины введены, а против России — нет, означает, что с точки зрения Трампа и его команды Россия делает то, что должно, а Украина то, что должна, не делает. То есть щелкнуть кнутом перед носом Украины необходимо, а перед носом России нет такой необходимости с точки зрения трампа», — объяснил Журавлев.

Ранее Трамп заявил, что вводит пошлины на все импортные товары. Базовый тариф составит 10 процентов. Далее будут применяться дополнительные пошлины для каждой страны. В частности, товары из Европейского союза (ЕС) подорожают для американцев на 20 процентов.

России в списке не оказалось. Также в перечне отсутствуют Белоруссия, Иран, Канада и Мексика. Позднее министр финансов США Скотт Бессент объяснил, что Москва не входит в тарифный список США, потому что Вашингтон не торгует с ней из-за санкций.

