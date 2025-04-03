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14:57, 3 апреля 2025Силовые структуры

Начальник цеха российского порохового завода получил срок за взятку

В Казани суд приговорил начальника цеха порохового завода к 8 годам за взятку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Казани Вахитовский районный суд приговорил начальника одного из цехов ФКП «Казанского государственного казенного порохового завода» к восьми годам лишения свободы за полученную взятку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Республике Татарстан.

Как установил суд, фигурант получил деньги за то, что беспрепятственно принял исполнительную документацию по договорам об оказании услуг предприятию, в котором были завышены объемы выполненных работ.

Он будет отбывать наказание в колонии со штрафом в размере 5,5 миллиона рублей. Кроме того, ему запретили в течение восьми лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в госорганах.

Ранее сообщалось, что в Москве Измайловский районный суд приговорил экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова к 13 годам лишения свободы и многомиллионному штрафу за взятку.

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