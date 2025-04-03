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16:26, 3 апреля 2025Спорт

Названы четыре эффективных совета для приведения себя в форму к лету

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: SUNDAY II SUNDAY / Unsplash

Фитнес-тренер Ирина Ротач назвала четыре эффективных совета для того, чтобы привести себя в форму к лету. Ее слова приводит Men Today.

Для начала рекомендуется набрать мышечную массу. Ротач заявила, что быстрый результат дают утяжеления в упражнениях, в частности, подтягивания с дополнительным весом. Следующим советом стало улучшение гибкости тела, для чего стоит выполнять медленные и осознанные эксцентрические упражнения.

Третий совет — добавлять два-три упражнения с упором на эксцентрическую фазу в каждый тренировочный день. Последний совет — выбирать разные упражнения для каждой группы мышц.

Ранее Ротач назвала лучшую тренировку для подготовки фигуры к лету. Она рекомендовала выполнять планку с приведением коленей, упражнения скалолаз и берпи, бег на месте, приседания с махами, выпады с прыжками, отжимания, а также джампинг джек.

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