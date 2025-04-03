Россия откроет посольство в Нигере

Глава МИД Нигера сообщил о решении открыть посольство России

Нигер принял предложение открыть посольство России, о чем на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве сообщил глава МИД страны Бакари Яу Сангаре. Его слова приводит ТАСС.

«Все необходимые решения на этот счет приняты. (...) Надеемся, что это произойдет в кратчайшие сроки», — отметил он.

Министр подчеркнул, что для открытия посольства необходимо лишь найти здание, которое подойдет для размещения дипломатического представительства России. Он пообещал в скором времени сделать это и добавил, что власти страны с нетерпением ждут предложение Москвы по кандидатуре посла.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о скором открытии диппредставительств в еще двух африканских странах: Сьерра-Леоне и Южном Судане.