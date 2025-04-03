Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:20, 3 апреля 2025Мир

Россия откроет посольство в Нигере

Глава МИД Нигера сообщил о решении открыть посольство России
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Hamidou Moussa / Reuters

Нигер принял предложение открыть посольство России, о чем на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве сообщил глава МИД страны Бакари Яу Сангаре. Его слова приводит ТАСС.

«Все необходимые решения на этот счет приняты. (...) Надеемся, что это произойдет в кратчайшие сроки», — отметил он.

Министр подчеркнул, что для открытия посольства необходимо лишь найти здание, которое подойдет для размещения дипломатического представительства России. Он пообещал в скором времени сделать это и добавил, что власти страны с нетерпением ждут предложение Москвы по кандидатуре посла.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о скором открытии диппредставительств в еще двух африканских странах: Сьерра-Леоне и Южном Судане.

    Обсудить
    Последние новости

    ВС России ударили по ракетно-космическому предприятию Украины. В ходе атаки также поражены техника и войска ВСУ в 148 районах

    Раскрыты подробности о состоянии здоровья Ефремова

    Российские врачи спасли 56-летнюю женщину с полутораметровой опухолью

    Китай и Евросоюз решили вернуться к переговорам по одному важному вопросу

    Российский режиссер попал под суд за чтение детям пьесы о плохих девочках и был оправдан

    Генсек НАТО заявил о слежке за Молдавией после ареста оппозиционеров

    Мучавшего задержанных российского полицейского приговорили к условному сроку

    Бен Аффлек появился на публике с новой внешностью

    Германия сравнила новые пошлины США с началом конфликта на Украине

    Россия откроет посольство в Нигере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше