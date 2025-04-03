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09:19, 3 апреля 2025Путешествия

Раскрыты подробности о ставшем жертвой землетрясения в Мьянме россиянине

Shot: Ставший жертвой землетрясения в Мьянме россиянин был учителем математики
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Myanmar Fire Services Department / Reuters

Россиянин, ставший жертвой землетрясения в Мьянме, оказался учителем математики. Подробности о мужчине раскрыл Telgeram-канал Shot.

По данным источника, не выжившего звали Михаил Казанцев. Он жил в комнате 908-D многоэтажного дома Mandalay Sky Villa в Мандалае. Вместе с ним под завалами здания пропали трое учителей из ЮАР и один из Филиппин.

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Россиянин преподавал математику в частной средней школе HCIS, которая часто брала в штат иностранных педагогов. Отмечается, что их зарплата начиналась от 1,5 тысячи долларов в месяц.

Ранее сообщалось, что тело, предположительно, россиянина извлекли из-под завалов в Мандалае. Фрагменты направят в Москву для генетической экспертизы.

28 марта в Мьянме произошло два мощных землетрясения. По последним данным, количество жертв уже превысило 3 тысячи человек. Еще 4,7 тысячи считаются пропавшими без вести.

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