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18:58, 3 апреля 2025Спорт

Российский футбольный клуб наказали за брошенный фанатом в судью козинак

«Ротор» оштрафовали на 100 тысяч рублей за брошенный фанатом в судью козинак
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Telegram-канал Sport Baza

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал волгоградский «Ротор» на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Sport Baza.

Команда, выступающая в первой лиге, наказана за поведение одного из фанатов. Болельщик во время игры против московской «Родины» бросил в ассистента главного арбитра козинак.

Нарушителя удалось идентифицировать. Ему запрещено посещать спортивные мероприятия до апреля 2026 года.

Встреча «Ротора» с «Родиной» прошла 30 марта в Волгограде в рамках 26-го тура Первой лиги. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

20 марта КДК РФС по итогам матча с «Зенитом» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) оштрафовал московский «Спартак» за поведение болельщиков и команды. В общей сложности красно-белым придется заплатить 270 тысяч рублей.

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