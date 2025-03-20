«Спартак» оштрафовали на 270 тысяч рублей по итогам матча РПЛ с «Зенитом»

«Спартак» оштрафовали по итогам матча с «Зенитом» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц, слова которого приводит РИА Новости.

В общей сложности команде придется заплатить 270 тысяч рублей. Красно-белых наказали за использование зрителями пиротехники (20 тысяч), бросание зрителем пластикового стаканчика на прилегающую к полю территорию (50 тысяч), скандирование зрителями оскорблений и неподобающее поведение команды (по 100 тысяч).

Встреча прошла в Москве 16 марта и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Благодаря победе «Спартак» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, «Зенит», наоборот, опустился на третье место.

По итогам матча «Зенит» выразил несогласие с судейскими решениями. По мнению председателя правления петербуржцев Александра Медведева, ошибки арбитров повлияли на итог встречи.