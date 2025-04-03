Российский охранник выбросил из электрички сбежавшего щенка с ошейником

В Ленобласти охранник выбросил из электрички сбежавшего щенка с ошейником

В Ленинградской области охранник выбросил из электрички сбежавшего породистого щенка с ошейником. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Щенок ивисской борзой по кличке Блюм выскочил с садового участка в Красном Бору 1 апреля. Собака направилась на российскую железнодорожную станцию и села в первый прибывший поезд в сторону Санкт-Петербурга.

Один из пассажиров, заметив животное, попытался высадить его из вагона, однако не успел. Собака осталась в электричке, она привлекла внимание охранника. Очевидцы отметили, что сотрудник прогнал щенка из вагона. При этом пес был в ошейнике и не походил на бродячего.

К поискам Блюма подключились волонтеры. Они подчеркнули, что сотрудник охраны не имел права высаживать собаку из поезда: после схожей ситуации с котом Твиксом, которого проводник также высадил из вагона на первой станции.

После того инцидента в РЖД составили регламент действий в случае обнаружения бесхозных животных. И если у собаки нет хозяина, его нужно передать в спецприемник для животных или принести в один из объектов железнодорожной инфраструктуры и отчитаться о находке.

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