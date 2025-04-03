В МИД оценили призыв Финляндии к восстановлению отношений с Россией

Захарова: Просто призыва Стубба о восстановлении отношений с РФ недостаточно

Просто призыва со стороны президента Финляндии Александра Стубба о восстановлении отношений с Россией недостаточно, финскому руководству нужно еще многое для этого сделать. Об этом на брифинге заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Просто одного призыва, брошенного в космос, явно недостаточно. Нынешнему руководству Финляндии придется еще многое сделать для этого. Поэтому помимо слов, им нужно просто предпринять какие-то конкретные шаги и действия в эту сторону», — указала дипломат.

Среди возможных путей улучшения российско-финских отношений Захарова назвала «прекращение распространения антироссийской истерии в информационном пространстве» Финляндии, открытие границы между странами, а также «приостановление незаконно возведенных на ней заграждений». Кроме того, она указала на возможность снятия запрета на автомобильное и железнодорожное движение между государствами.

1 апреля Стубб призвал финнов «морально готовиться» к восстановлению отношений с Россией. Глава государства подчеркнул, что пока не может точно сказать, когда именно произойдет восстановление отношений с Москвой. Он добавил, что ничто не может отменить тот факт, что Россия является соседом Финляндии.