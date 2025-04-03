Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:55, 3 апреля 2025Моя страна

Видео с новорожденным кенгуренком показали в российском зоопарке

В ижевском зоопарке впервые показали видео с новорожденным кенгуренком
Екатерина Ештокина

Кадр: страница « Зоопарк Удмуртии» во «ВКонтакте»

Сотрудники российского зоопарка показали видео с новорожденным кенгуренком. Соответствующий ролик появился на официальной странице организации во «ВКонтакте».

На размещенных кадрах видно, как животное делает первые уверенные шаги. Известно, что детеныш кенгуру родился в феврале текущего года в ижевском зоопарке.

«Малыш кенгуру начал не только выглядывать из маминой сумки, но и уже "выпрыгивает" на прогулки и резво бегает вокруг родительницы», — уточняется в публикации.

Материалы по теме:
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017

Эксперты также напомнили, что самка производит на свет малыша длиной тела приблизительно 2,5 сантиметра. Затем он проделывает длинный путь до сумки, где растет и развивается около 6 месяцев. Только после этого животное вылезает из сумки матери.

В марте кенгуренок появился на свет в парке Крыма и попал на видео. По словам директора парка Виктора Жиленко, взрослые сородичи хорошо приняли молодого самца.

    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет единственный путь». Зеленский допустил компромисс по вопросу о бывших территориях Украины

    В России отреагировали на заявление Зеленского о подконтрольных России территориях

    Российская стюардесса Emirates оценила качество жизни в Дубае

    В США указали на единственный козырь Трампа в противостоянии с Путиным

    Женщина стала причиной увольнения трех сотрудников Белого дома

    В США обеспокоились российскими «уничтожителями Starlink»

    В российском регионе задержали мужчину за расправу над бизнесменом в 90-х

    В окружении Зеленского рассказали о подготовке к выборам

    Видео с новорожденным кенгуренком показали в российском зоопарке

    В российской школе ученики организовали в туалете ринг и снимали спарринги на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше