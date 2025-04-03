Видео с новорожденным кенгуренком показали в российском зоопарке

В ижевском зоопарке впервые показали видео с новорожденным кенгуренком

Сотрудники российского зоопарка показали видео с новорожденным кенгуренком. Соответствующий ролик появился на официальной странице организации во «ВКонтакте».

На размещенных кадрах видно, как животное делает первые уверенные шаги. Известно, что детеныш кенгуру родился в феврале текущего года в ижевском зоопарке.

«Малыш кенгуру начал не только выглядывать из маминой сумки, но и уже "выпрыгивает" на прогулки и резво бегает вокруг родительницы», — уточняется в публикации.

Эксперты также напомнили, что самка производит на свет малыша длиной тела приблизительно 2,5 сантиметра. Затем он проделывает длинный путь до сумки, где растет и развивается около 6 месяцев. Только после этого животное вылезает из сумки матери.

В марте кенгуренок появился на свет в парке Крыма и попал на видео. По словам директора парка Виктора Жиленко, взрослые сородичи хорошо приняли молодого самца.