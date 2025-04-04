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18:11, 4 апреля 2025Ценности

Американцы удивились россиянкам на корпоративе компании из Екатеринбурга

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @IvankaNews_

Американцы удивились россиянкам на корпоративе компании «Сима-ленд», основанной в Екатеринбурге. Соответствующие комментарии появились на платформе в X.

В размещенном видео запечатлены девушки, танцующие под песню «Я русский», исполнителем которой является SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). «Это Россия. Что вы заметили?» — гласит описание в посте, набравшем 431 тысячу просмотров и более пяти тысяч лайков.

Пользователи сети обратили внимание на внешний вид сотрудниц компании. «У них нет голубых или розовых волос, ведут себя порядочно», «Здоровые, счастливые и хорошенькие», «Нет татуировок и пирсинга, и одеваются лучше, чем мы», «Собираюсь в Россию за женой», «Девочки берут на себя всю инициативу», «Один мужчина и так много женщин», — комментировали они.

Ранее россиянки назвали черты во внешности, которые отличают успешных мужчин.

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