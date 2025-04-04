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05:01, 4 апреля 2025Мир

Финляндию заподозрили в желании создать минные поля на границе с Россией

Политолог Худолей: Финляндия может создать минные заграждения на границе с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ritzau Scanpix / Bo Amstrup / Reuters

Причиной выхода Хельсинки из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин может указывать на желание финских властей создать систему минных заграждений на границе с Россией. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал заведующий кафедрой Европейских исследований Факультета международных отношений СПбГУ, член Российского совета по международным делам (РСМД) Константин Худолей.

«В этом случае на границе России и Финляндии может появиться линия минных полей», — объяснил политолог.

Худолей также заметил, что финские власти также планируют дальнейшее увеличение оборонного бюджета. По его словам, такие меры встретят поддержку населения.

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Ранее Финляндия объявила о скором выходе из Оттавской конвенции. Как указал финский премьер Петтери Орто, целями внешней политики Хельсинки являются «обеспечение независимости и территориальной целостности Финляндии, предотвращение втягивания Финляндии в военный конфликт и обеспечение безопасности и благополучия финнов».

18 марта о выходе из Оттавской конвенции объявили Литва, Латвия и Эстония. В Министерстве обороны Литвы заявили о «военной угрозе» странам Балтии со стороны Белоруссии и России. О своем выходе из Оттавской конвенции также объявила соседняя с Литвой Польша.

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