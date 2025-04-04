Футболист клуба РПЛ рассказал о жизни на 20 тысяч рублей в месяц

Футболист «Пари НН» Майга рассказал, что жил на 20 тысяч рублей в месяц

Полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга рассказал, как раньше жил в России на 20 тысяч рублей в месяц. Его слова приводит «Чемпионат».

Малиец, оказавшийся в Москве в 2016-м, вспомнил, как играл в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ) и получал зарплату в размере 20 тысяч рублей. «Раньше можно было купить себе еды на неделю за две тысячи рублей — мне хватало», — заявил Майга.

Футболист добавил, что и сейчас старается не делать дорогих покупок. «Откладываю деньги, потому что надо помогать семье», отметил Майга.

Майга перешел в «Пари НН» в июне 2022-го. Он получил российское гражданство в ноябре 2021 года. С 2020 по 2022-й хавбек играл за «Велес» в Первой лиге. 30-летний футболист имеет сына от русской девушки.