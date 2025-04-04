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16:32, 4 апреля 2025Экономика

Москва поставила новый температурный рекорд

Синоптик Леус: 4 апреля стало самым теплым днем в Москве с начала года
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В пятницу, 4 апреля, Москва поставила новый температурный рекорд — этот день в столице стал самым теплым с начала года. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Воздух в столице прогрелся до 16,5 градуса Цельсия и обновил предыдущий максимум. До этого рекордно теплым днем с начала года считали 31 марта, когда столбики термометров показали плюс 14 градусов.

По словам синоптика, температура воздуха в Москве может подняться еще выше, даже несмотря на сильный ветер. Однако в субботу, 5 апреля, в столице резко похолодает — майскую погоду сменит мартовская.

Ранее о резком похолодании предупредили жителей трех федеральных округов России — Приволжского, Северо-Западного и Южного. Например, в Санкт-Петербурге в ночь на субботу похолодает до минус 1-6 градусов, а дневные температуры будут около нулевой отметки — от минус 1 до плюс 3 градусов.

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