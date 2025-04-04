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19:44, 4 апреля 2025Бывший СССР

На Украине поблагодарили Каллас за боеприпасы

Глава МИД Украины Сибига поблагодарил Каллас за артиллерийские боеприпасы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nir Elias / Reuters

Глава МИД Украины Андрей Сибига поблагодарил верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас за артиллерийские боеприпасы. Об этом дипломат написал в соцсети X.

«Я особенно ценю личные усилия Каи по обеспечению Украины столь необходимыми дополнительными артиллерийскими боеприпасами», — написал глава МИД Украины после встречи с политиком.

Сибига добавил, что обсудил с Каллас шаги по укреплению Украины и ее интеграцию в ЕС.

Ранее Сибига раскрыл подробности переговоров с коллегой из Венгрии Петером Сийярто. Представители Киева и Будапешта обсудили решение имеющихся проблем между двумя странами.

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