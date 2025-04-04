Российские подростки на угнанном авто едва не переехали человека

В Краснодарском крае трое подростков на угнанном авто едва не переехали человека

В Краснодарском крае трое подростков на угнанном автомобиле едва не переехали человека. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям российского издания, несовершеннолетние сбежали из Павловского реабилитационного центра. Подростки едва не наехали на мужчину на КПП. Машина пролетела от него в паре сантиметров. Малолетних гонщиков задержали спустя несколько минут.

В отношении подростков могут возбудить уголовное дело. Представители региональной прокуратуры начали проверку.

До этого сообщалось, что в Калмыкии три подростка предстанут перед судом за угон автомобиля знакомого.

Еще раньше в Туве подростки угнали авто, не заметив пьяного пассажира на заднем сиденье.