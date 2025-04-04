Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:37, 4 апреля 2025Россия

Российский военный описал потери ВСУ в Курской области фразой «каждый второй штурмовик»

РИА Новости: В Курской области пропал без вести каждый второй штурмовик ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Курской области пропал без вести каждый второй штурмовик 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери противника описал источник в российской группировке войск «Север», передает РИА Новости.

По словам военного, по бумагам в списках потерь только одной бригады ВСУ пропавшими без вести числятся 600 человек, при том, что ее штатный боевой состав насчитывает примерно 1 100 военных.

«Получается, что по документам каждый второй штурмовик бригады пропал без вести», — заключил собеседник агентства, отметив, что, по его оценке, потери ВСУ могут быть значительно выше, поскольку бригада дважды пополняла личный состав с начала вторжения в Курскую область.

Ранее сообщалось, что всего в российском приграничье без вести пропали более семи тысяч солдат ВСУ. Часть из них могли заживо сгореть в технике, других до сих пор находят «лишь в виде фрагментов».

По официальным данным Минобороны, с момента захода в Курскую область ВСУ потеряли свыше 71 940 военнослужащих.

    Обсудить
    Последние новости

    Названы причины крушения танкеров в Черном море. Они перевозили свыше 9 тысяч тонн мазута, большая часть которого попала в воду

    Артемий Лебедев назвал самый эффективный способ борьбы с мошенничеством

    Назван способ сэкономить на уборке после ремонта

    Названы последствия торговой войны Китая и США для мировых цен

    Стали известны подробности о деле против гендиректора российской IT-компании

    Эстония депортировала в Россию желавшего уничтожения россиян ультраправого активиста

    Сын российского рэпера обманул 90-летнего доцента Военно-космической академии на деньги

    Ушедшим из России автогигантам предрекли колоссальные убытки из-за Трампа

    Дело бывшего замгубернатора российского региона о коррупции поступило в суд

    Раскрыто состояние пострадавшего при нападении медведя под Москвой мужчины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше