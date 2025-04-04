РИА Новости: В Курской области пропал без вести каждый второй штурмовик ВСУ

В Курской области пропал без вести каждый второй штурмовик 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери противника описал источник в российской группировке войск «Север», передает РИА Новости.

По словам военного, по бумагам в списках потерь только одной бригады ВСУ пропавшими без вести числятся 600 человек, при том, что ее штатный боевой состав насчитывает примерно 1 100 военных.

«Получается, что по документам каждый второй штурмовик бригады пропал без вести», — заключил собеседник агентства, отметив, что, по его оценке, потери ВСУ могут быть значительно выше, поскольку бригада дважды пополняла личный состав с начала вторжения в Курскую область.

Ранее сообщалось, что всего в российском приграничье без вести пропали более семи тысяч солдат ВСУ. Часть из них могли заживо сгореть в технике, других до сих пор находят «лишь в виде фрагментов».

По официальным данным Минобороны, с момента захода в Курскую область ВСУ потеряли свыше 71 940 военнослужащих.