Шевченко обвинил УЕФА в предвзятом отношении к Украине

Андрей Шевченко обвинил УЕФА в нежелании видеть украинцев в руководстве союза

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ), обладатель «Золотого мяча» 2004 года Андрей Шевченко обвинил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в предвзятом отношении к Украине. Его слова приводятся на сайте организации.

Шевченко связал с политикой свой проигрыш на выборах в исполком УЕФА. «Из-за политических аспектов Украину и меня лично не желают видеть в руководящем органе УЕФА», — заявил он.

Ранее УАФ обратилась к УЕФА по поводу возможного снятия санкций с российских клубов и сборных. В организации призвали не допустить возвращения российских спортсменов.

В сентябре 2024 года больше половины стран — членов УЕФА выступили за возвращение юношеских и молодежных сборных России на международные турниры. Однако Шевченко выступил против, и инициативу не поддержали.