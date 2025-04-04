Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:41, 4 апреля 2025Наука и техника

«Союз-2.1а» и «Союз МС-27» приготовили к общей сборке

Ракету «Союз-2.1а» и корабль «Союз МС-27» приготовили к общей сборке
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Ракету «Союз-2.1а» и корабль «Союз МС-27» на космодроме Байконур (Казахстан) приготовили к общей сборке. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Космическую головную часть транспортировали на общую сборку носителя, которая проводится в монтажно-испытательном корпусе площадки 31 космодрома.

Ранее госкорпорация сообщила, что экипаж пристыкованного к Международной космической станции (МКС) корабля «Союз МС-26» — космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков — подготовился к возвращению на Землю.

В марте «Роскосмос» рассказал, что пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-27» и экипажем — россиянами Сергеем Рыжиковым и Алексеем Зубрицким и американцем Джонатаном Кимсом — с космодрома Байконур к МКС состоится 8 апреля.

    Обсудить
    Последние новости

    Названы причины крушения танкеров в Черном море. Они перевозили свыше 9 тысяч тонн мазута, большая часть которого попала в воду

    Названы самые важные игры в истории

    Суд наказал виновного в ЧП с обварившимися в кипятке людьми в торговом центре Москвы

    Торчащие пятки из-под кровати выдали спрятавшуюся от приставов россиянку

    В Раде предрекли сокращение помощи Украине из-за решения Трампа

    Лавров поздравил азербайджанского коллегу

    В Грузии раскрыли возможные сценарии развития отношений с США

    Появились подробности о боях в Курской области

    Дачникам раскрыли секрет идеального газона

    Рекордное число новых сортов тюльпанов представят в ботаническому саду Крыма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше