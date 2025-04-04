Indian Masterminds: В индийском штате Махараштра тигр съел фермера

В Индии тигр растерзал фермера в штате Махараштра. Об этом сообщает Indian Masterminds.

Родственники 40-летнего Дакрама Дешмука из деревни Кхаири объявили мужчину в розыск на выходных. Власти и родные пропавшего начали совместную поисковую операцию. Утром 31 марта недалеко от деревни они обнаружили наполовину съеденные крупным хищником останки. Вскоре выяснилось, что они принадлежали Дешмуку. Представители властей заявили, что рядом с местом происшествия нашлись следы тигра.

Жители Кхаири устроили акцию протеста около офиса местного департамента лесного хозяйства. Они потребовали немедленной поимки агрессивного животного и выплаты компенсации семье Дешмука. Селяне заявили, что тигр уже месяц бродит возле жилья и несколько раз нападал на скот.

Департамент усилил патрули в районе. Более того, чтобы успокоить людей в Кхаири, приехал член Индийского национального конгресса Нана Патоле и лично обязал лесников решить проблемы с хищниками. После его визита департамент объявил, что семья Дешмука получила один миллион рупий (986,7 тысячи рублей) компенсации. В дальнейшем они получат еще 1,5 миллиона рупий (1,4 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в индийском штате Уттаракханд тигр растерзал женщину. Нападение стало вторым в районе за два месяца.