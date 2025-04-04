Женщина ранила бойфренда большой ракушкой

В США женщина поссорилась с бойфрендом и ранила его большой ракушкой

В штате Флорида, США, 40-летняя женщина использовала в качестве оружия большую морскую ракушку. Об этом пишет The Smoking Gun.

Никки Квартерман поссорилась с 63-летним бойфрендом утром выходного дня. Известно, что пара время от времени вступала в романтические отношения на протяжении десяти лет. Квартерман была пьяна и после перепалки с мужчиной сняла с себя одежду и устроила погром.

Бойфренд пытался выгнать женщину на улицу. В ответ она схватила с полки морскую ракушку размером около 25-30 сантиметров и бросила ее в партнера. Он попытался защититься рукой и получил рваную рану.

После женщина заперлась в гараже, а мужчина вызвал полицейских. Прибыв на место происшествия, они открыли гараж и взяли сопротивляющуюся Квартерман под стражу. Женщина находилась за решеткой недолго: она выплатила залог в размере 15 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей) и вышла на свободу. Судья запретил ей приближаться к пострадавшему.

У Квартерман уже есть судимости: за хулиганство, хранение марихуаны, нанесение побоев, вождение в нетрезвом виде и нападение на сотрудника правоохранительных органов. Шесть месяцев назад ее арестовывали за ссору с другим романтическим партнером. После конфликта она вышла из его дома топлес, стучала в двери близлежащих домов и громко ругалась матом.

Ранее в США суд назвал зубы мужчины опасным оружием из-за того, что он укусил приятеля. Пострадавшему пришлось ампутировать два пальца.