Бузова прокомментировала смерть Паши Техника

Бузова после смерти Паши Техника призвала подписчиков не употреблять наркотики

Певица Ольга Бузова в своем Telegram-канале прокомментировала смерть в больнице Таиланда музыканта Паши Техника (Павла Ивлева), который не вышел из комы после употребления запрещенных веществ.

Она отметила, что смерть рэпера «обсуждают во всех пабликах», а сам Техник был хорошим и добрым человеком, но с огромной проблемой — зависимостью от наркотиков.

«Посмотрите, что происходило с Пашей. Это все было не смешно. Это было все очень-очень грустно. Рехабы помогали только на время. Силы воли не хватало после лечения не брать запрещенные вещества», — подчеркнула певица, отметив, что финансовых проблем Техник не испытывал, а друзья и окружение могли протянуть ему руку помощи.

Во второй части сообщения Бузова призвала подписчиков ни в коем случае не брать в руки наркотики и не пробовать их, потому что это сломает жизнь им и их близким.

О смерти Техника стало известно вечером 4 апреля. Рэпер скончался в больнице в возрасте 40 лет, не приходя в сознание. Он попал в больницу 27 марта, где его сразу же ввели в кому.

Медики сразу давали неутешительные прогнозы, отмечая, что музыкант и ранее оказывался в коме из-за приема наркотиков, а в последние дни у Техника развилась полиорганная недостаточность и начали отказывать органы, включая печень и почки. Также диагностировалось 100-процентное поражение легких.