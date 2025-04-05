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13:55, 5 апреля 2025Экономика

Названы главные жертвы американских пошлин в Европе

Экономист Данильцев: Больнее всего пошлины США ударят по Австрии и Финляндии
Кирилл Луцюк

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

От новой тарифной политики США сильнее всего в Европейском союзе пострадают небольшие государства. Об этом предупредил директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев. Его процитировала «Газета.Ru».

К числу таковых он отнес Австрию, Болгарию, Финляндию, Мальту и страны Прибалтики. При этом он подчеркнул, что ограничения, к которым прибегнул Вашингтон, скверно отразятся и на мировой, и на американской экономиках.

Ранее эксперты ООН подготовили доклад, в котором раскритиковали пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом. Они считают, что такие меры вводят мировую экономику в критическую фазу. Кроме того, их сочли угрозой для прогресса, инвестиций и развития.

Издание Handelsblatt назвало эти пошлины ударом по мировым фондовым рынкам.

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