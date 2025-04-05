Отправку украинцев на фронт назвали билетом в один конец

LantiDiplomatico: Зеленский дает солдатам билет в один конец, отправляя на фронт

Для многих украинских бойцов отправка на фронт означает «билет в один конец», поскольку они либо гибнут на фронте, либо, получив ранения, отправляются на органы в другие страны, пишет итальянское издание LantiDiplomatico.

«Для многих отправка на фронт означает "билет в один конец"», — пишет автор статьи, задавшись вопросом, зачем нужен мир, если украинский лидер Владимир Зеленский усиливает мобилизацию.

При этом на фронт отправляются даже те мужчины, у которых при себе есть все документы, необходимые для освобождения от службы.

При этом усиленная мобилизация связана с тем, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются «носителями органов» — если они получают тяжелые ранения, их заставляют подписать договор на французском языке, тем самым соглашаясь на транспортировку их органов в Канаду.

28 марта Зеленский заявил, что Киев готов вести прямые переговоры с Москвой, но не с президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь, президент России неоднократно отмечал, что Москва готова обсуждать урегулирование украинского кризиса. Глава государства также обратил внимание на изданный Зеленским декрет о запрете переговоров и задался вопросом, как можно их возобновить, если они запрещены на Украине.