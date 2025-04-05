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23:46, 5 апреля 2025Россия

Российские военные накрыли места скопления ВСУ в Белгородской области

«РВ»: Спецназ «Анвар» уничтожает наступающих в Белгородской области бойцов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Спецназ «Анвар» уничтожает подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), наступающие в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

В частности, российские военные с артиллерией накрывают места скопления украинских бойцов в Демидовке.

Ранее доброволец спецназа «Анвар» с позывным Демон рассказал, что украинские подразделения, которые продолжают атаковывать земли Белгородской области, постепенно меняют тактику. По его словам, ранее противник прорывал российскую границу с использованием инженерных машин разграждения. Однако после того как расчеты FPV-дронов их сожгли ВСУ стали делать новую ставку — на дальнобойные дроны и малые пехотные части.

До этого военкоры сообщали, что ожесточенные бои в приграничье в Краснояружском районе Белгородской области не прекращаются две недели. Некоторые подразделения ВСУ пытаются сбежать, но их уничтожают российские войска.

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