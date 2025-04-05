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16:54, 5 апреля 2025Россия

Сальдо исключил перенос столицы Херсонской области

Сальдо: Столицей Херсонской области был и останется Херсон
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Херсон был и остается столицей Херсонской области. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

О переносе столицы региона не может быть речи, подчеркнул он.

Сальдо выразил уверенность, что Херсон вернется под российский контроль. «Это лишь вопрос времени», — подчеркнул руководитель региона. Он напомнил, что именно Херсон дал название всей области.

Ранее Сальдо сообщил о попытках украинских войск форсировать Днепр. По его словам, такие попытки предпринимаются регулярно. Однако большая часть акватории реки находится под российским контролем, отметил Сально.

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