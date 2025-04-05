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20:53, 5 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский высказался о реакции стран на удар России по Кривому Рогу

Зеленский поблагодарил страны за реакцию на удар России по Кривому Рогу
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Governor of Dnipropetrovsk Regional Military Civil Administration Serhiy Lysak via Telegram / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил представителей стран, которые с критикой высказались о ракетном ударе России по Кривому Рогу. О реакции иностранных партнеров он рассказал в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, Россия должна отвечать за содеянное. В связи с этим он призвал давить на РФ и не терять время в пустых разговорах.

Ранее Зеленский заявил, что был неприятно удивлен реакции официальных лиц США на удар Вооруженных сил (ВС) России по Кривому Рогу. В то же время он поблагодарил за принципиальную позицию министров иностранных дел Чехии, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии и Австрии, а также верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности.

ВС России атаковали Кривой Рог в пятницу, 4 апреля. По данным Министерства обороны РФ, удар пришелся по ресторану, в котором совещались командиры соединений Вооруженных сил Украины и западные инструкторы. Власти Украины, в свою очередь, заявили, что удар был нанесен по жилому кварталу, в результате чего десятки гражданских лиц получили ранения.

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