Олимпийский чемпион оценил влияние Трампа на возвращение российского спорта

Васильев о влиянии Трампа на возвращение России: Он человек непоследовательный

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил влияние президента США Дональда Трампа на возвращение российского спорта на международный уровень. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы знаем по его предыдущему сроку, что Трамп — человек непредсказуемый и непоследовательный, он легко может изменить свою точку зрения. Рассчитывать на то, что он будет держать слово, не приходится», — заявил Васильев. Он отметил, что склонен больше надеяться в этом вопросе на новую главу Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, которая высказывалась в позитивном ключе.

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Ковентри была избрана президентом МОК 20 марта. Она сменит на этом посту Томаса Баха, срок полномочий которого истекает 23 июня этого года.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.