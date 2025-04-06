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13:19, 6 апреля 2025Спорт

Олимпийский чемпион оценил влияние Трампа на возвращение российского спорта

Васильев о влиянии Трампа на возвращение России: Он человек непоследовательный
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: TT News Agency / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил влияние президента США Дональда Трампа на возвращение российского спорта на международный уровень. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы знаем по его предыдущему сроку, что Трамп — человек непредсказуемый и непоследовательный, он легко может изменить свою точку зрения. Рассчитывать на то, что он будет держать слово, не приходится», — заявил Васильев. Он отметил, что склонен больше надеяться в этом вопросе на новую главу Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, которая высказывалась в позитивном ключе.

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Ковентри была избрана президентом МОК 20 марта. Она сменит на этом посту Томаса Баха, срок полномочий которого истекает 23 июня этого года.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

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