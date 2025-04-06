Российские судьи пропустят Кубок мира по гимнастике из-за проблем с визами

Российские судьи пропустят Кубок мира по гимнастике из-за неготовности виз

Российские судьи, получившие нейтральный статус, пропустят Кубок мира по спортивной гимнастике в Хорватии из-за проблем с документами. Об этом «Матч ТВ» сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Родионенко рассказала, что у арбитров не готовы визы. «По состоянию на сейчас въездных виз действительно нет», — подтвердили информацию в пресс‑службе Федерации гимнастики России (ФГР).

5 апреля ФГР опубликовала заявление о том, что все получившие нейтральный статус россияне, представляющие спортивную и художественную гимнастику, приняли решение воздержаться от участия в турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Президент ФГР Олег Белозеров поддержал это решение.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Однако представители страны отказывались подавать заявки для участия в квалификационных турнирах и пропустили Олимпиаду-2024 в Париже.