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11:30, 6 апреля 2025Спорт

Российские судьи пропустят Кубок мира по гимнастике из-за проблем с визами

Российские судьи пропустят Кубок мира по гимнастике из-за неготовности виз
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alex Bogatyrev / Shutterstock / Fotodom  

Российские судьи, получившие нейтральный статус, пропустят Кубок мира по спортивной гимнастике в Хорватии из-за проблем с документами. Об этом «Матч ТВ» сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Родионенко рассказала, что у арбитров не готовы визы. «По состоянию на сейчас въездных виз действительно нет», — подтвердили информацию в пресс‑службе Федерации гимнастики России (ФГР).

5 апреля ФГР опубликовала заявление о том, что все получившие нейтральный статус россияне, представляющие спортивную и художественную гимнастику, приняли решение воздержаться от участия в турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Президент ФГР Олег Белозеров поддержал это решение.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. Однако представители страны отказывались подавать заявки для участия в квалификационных турнирах и пропустили Олимпиаду-2024 в Париже.

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