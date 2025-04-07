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09:09, 7 апреля 2025Наука и техника

Госкомиссия утвердила экипажи «Союза МС-27» к пуску

«Роскосмос»: Госкомиссия утвердила экипажи корабля «Союз МС-27» к пуску
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Государственная комиссия утвердила экипажи корабля «Союз МС-27» к пуску. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

В основной экипаж 73-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) вошли космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, а также астронавт Джонатан Ким. В дублирующий — космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уильямс.

Ранее госкорпорация сообщила, что ракету «Союз-2.1а» и корабль «Союз МС-27» на космодроме Байконур (Казахстан) приготовили к общей сборке.

В марте «Роскосмос» рассказал, что пуск «Союза-2.1а» с «Союзом МС-27» и экипажем на его борту состоится 8 апреля.

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