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11:32, 7 апреля 2025Забота о себе

Избыток популярного витамина оказался опасен для нервной системы

Невролог Чен: Избыток витамина В6 может вызвать необратимое повреждение нервов
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Избыток витамина В6 может вызвать необратимое повреждение нервной системы, предупредил американский невролог Байбинг Чен. На его рассказ об опасности этого популярного витамина обратило внимание издание Daily Mirror.

Чен отметил, что наблюдал у своей пациентки последствия чрезмерного употребления В6. По его словам, женщина испытывала проблемы с равновесием и ощущение покалывания в пальцах на руках и ногах. Врач уточнил, что стандартные для подобных симптомов анализы на диабет, функцию щитовидной железы и дефицит витамина B12 не выявили проблему. «Оказалось, что пациентка когда-то прочитала, что витамин В6 улучшает работу мозга, и несколько лет принимала его в капсулах и в составе энергетического напитка», — рассказал он.

Невролог отметил, что опасной для здоровья считается доза в 200 миллиграммов витамина В6 — именно при таком потреблении начинается повреждение нервов. Если не остановить прием витамина, изменения станут необратимыми, предупредил он.

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Чен также уточнил, что для нормальной работы организму нужно 1,4-1,6 миллиграмма витамина В6 в сутки. Он утверждает, что этот объем легко получить из пищи, например, им богаты свинина, птица, некоторые виды рыбы, арахис, соевые бобы, овес и бананы.

Ранее врач предупредил о вреде домоседства. По его словам, долгое пребывание в помещении грозит дефицитом витамина D и ухудшением сна.

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