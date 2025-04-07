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20:24, 7 апреля 2025Из жизни

Королева красоты бросилась спасать ребенка во время землетрясения и осталась под руинами

NTK: Бывшая королева красоты погибла во время землетрясения в Мьянме
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Stringer / Reuters

Первую обладательницу титула «Мисс Туризм Мьянма» обнаружили среди обломков 12-этажного дома, который рухнул во время землетрясения 28 марта. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

Останки 28-летней Сили Ми нашли под руинами жилого дома в городе Мандалай 2 апреля. Как рассказали свидетели, бывшая королева красоты бросилась спасать ребенка в здание жилого комплекса Sky Villa и осталась там, когда здание обрушилось.

Дирекция «Мисс Туризм Мьянма» выразила соболезнования родным и близким Ми, которая стала первой победительницей конкурса в 2018 году и представляла Мьянму на конкурсе «Мисс Туризм Мира».

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Жилой комплекс Sky Villa был построен в 2017 году и являлся одним из самых современных в Мандалае. На крыше здания располагался самый большой бар в городе. Кроме того, там находился популярный тренажерный зал, оснащенный самым современным оборудованием. В рекламе ЖК утверждалось, что он обладает сейсмостойким фундаментом и совершенно безопасен в случае землетрясения. Тем не менее здание полностью разрушилось.

28 марта серия разрушительных землетрясений обрушилась на Мьянму. В результате катастрофы оказались разрушены дома, дороги и объекты инфраструктуры. Кроме того, из-за толчков в земле образовался разлом. Число жертв превысило 3,5 тысячи человек. Толчки также ощущались в Таиланде, Вьетнаме и некоторых районах Китая.

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