ЦБ резко поднял курсы доллара и евро

ЦБ поднял официальные курсы доллара и евро почти на два рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) резко подняло официальные курсы доллара и евро, повысив котировки мировых резервных валют почти на два рубля. Об этом сообщается на сайте российского регулятора.

Официальный курс доллара на вторник, 8 апреля, составил 86,19 рубля, а евро — 94,77 рубля. Таким образом, котировки американской валюты повысили на 1,91 рубля, европейской — на 1,79 рубля. Для сравнения, курс доллара 7 апреля составлял 84,28 рубля, евро — 92,99 рубля. Котировки китайской валюты регулятор повысил в меньшей степени. Официальный курс юаня на 8 апреля составил 11,73 рубля против 11,6 рубля в понедельник. Котировки валюты КНР подняли примерно на 13 копеек.

Ранее в ходе торгов на рынке Форекс рубль также заметно слабел к доллару и евро. Курс американской валюты в моменте рос на 2,19 процента и доходил до отметки в 86,35 рубля, а котировки европейской увеличивались на 2,81 процента, до 95,17 рубля.

Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко прогнозировала, что после затяжного укрепления рубля к доллару в начале 2025 года соотношение сил в валютной паре начнет постепенно меняться. Этому будет способствовать в том числе ожидаемое снижение цен на основные экспортные товары из РФ. На этом фоне, отметила эксперт, курс доллара может подняться до 100 рублей в течение полугода.