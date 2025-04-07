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12:02, 7 апреля 2025Наука и техника

Тяжелые ракеты SpaceX оказались самыми доступными для Пентагона

АrsTechnica: Тяжелые ракеты SpaceX оказались самыми доступными для Пентагона
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Тяжелые ракеты компании SpaceX оказались самыми доступными для Пентагона. Об этом пишет издание АrsTechnica.

В публикации прокомментировали объявление итогов тендера в рамках программы National Security Space Launch (NSSL) Phase 3 Lane 2, по которой компании SpaceX, United Launch Alliance (ULA) и Blue Origin суммарно выиграли контракты на 54 военных запуска.

«Округлив до миллиона, контракт со SpaceX в среднем составляет 212 миллионов за запуск. Для ULA это 282 миллиона, а цена Blue Origin — 341 миллион», — пишет издание, добавляя, что про числу пусков SpaceX получила почти 60 процентов всех контрактов NSSL.

АrsTechnica отмечает, что военные контракты дороже гражданских, поскольку «включают в себя множество наворотов, что ставит их выше, чем может заплатить коммерческий заказчик».

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В марте издание Defense News сообщило, что Космические силы США сертифицировали тяжелую ракету Vulcan Centaur компании ULA для запусков в интересах национальной безопасности.

В октябре 2024 года SpaceNews рассказало, что американская компания в 2025 году запланировала запустить 20 тяжелых ракет Atlas V и Vulcan Centaur.

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