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02:34, 7 апреля 2025Мир

Ульянов объяснил неучастие Евросоюза в переговорах по Украине

Ульянов: Неучастие Евросоюза в переговорах по Украине было неизбежным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christian Mang / Reuters

Неучастие Евросоюза (ЕС) в переговорах по урегулированию украинского конфликта является естественным и неизбежным. Такое мнение высказал российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«Европейские чиновники расстроены тем, что они не вовлечены в дипломатический процесс по Украине. Но это абсолютно естественно и неизбежно», — отметил дипломат.

По словам Ульянова, ЕС сделал все возможное, чтобы его воспринимали как субъект, который ненавидит идею мира на Украине, если эта идея отличается от видения самого Евросоюза.

Ранее в МИД РФ рассказали, что ЕС идет по пути саморазрушения, об этом свидетельствует нежелание Брюсселя урегулировать конфликт на Украине и настрой на конфронтацию с Россией. В итоге объединение упустило возможность для успешного участия в политико-дипломатическом урегулировании украинского вопроса.

При этом в дипведомстве рассказали, что ряд европейских политиков жалеют, что отвергли предложения президента России Владимира Путина по безопасности в 2021 году. В МИД назвали тупиковым конфрантационный курс ЕС по отношению к РФ.

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