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19:01, 8 апреля 2025Путешествия

88-летняя пассажирка возвращалась домой после лечения в Индии и не пережила перелет

TOI: 88-летняя пассажирка IndiGo не пережила перелет из Мумбаи в Варанаси
Алина Черненко

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Пожилая пассажирка авиакомпании IndiGo из индийского штата Уттар-Прадеш возвращалась домой после лечения и не пережила перелет. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 6 апреля, на рейсе из Мумбаи в Варанаси. Во время полета 88-летняя Сушила Деви внезапно почувствовала себя плохо. Экипаж заметил это и сообщил командиру воздушного судна. По согласованию с авиадиспетчерской службой самолет перенаправили в Аурангабад.

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После приземления борт встретил медицинский персонал. Женщину доставили в местную больницу, врачи которой констатировали ее кончину.

В феврале самолет российской авиакомпании сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за внезапной кончины пассажира. Пилоты объявили сигнал срочности из-за того, что 70-летний мужчина не подавал признаков жизни.

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