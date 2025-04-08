88-летняя пассажирка возвращалась домой после лечения в Индии и не пережила перелет

TOI: 88-летняя пассажирка IndiGo не пережила перелет из Мумбаи в Варанаси

Пожилая пассажирка авиакомпании IndiGo из индийского штата Уттар-Прадеш возвращалась домой после лечения и не пережила перелет. Об этом сообщает The Times of India (TOI).

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 6 апреля, на рейсе из Мумбаи в Варанаси. Во время полета 88-летняя Сушила Деви внезапно почувствовала себя плохо. Экипаж заметил это и сообщил командиру воздушного судна. По согласованию с авиадиспетчерской службой самолет перенаправили в Аурангабад.

После приземления борт встретил медицинский персонал. Женщину доставили в местную больницу, врачи которой констатировали ее кончину.

В феврале самолет российской авиакомпании сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за внезапной кончины пассажира. Пилоты объявили сигнал срочности из-за того, что 70-летний мужчина не подавал признаков жизни.

