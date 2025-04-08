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15:57, 8 апреля 2025Спорт

Хоккейный клуб обвинил судей в вылете из плей-офф КХЛ

«Автомобилист» обратится в СДК КХЛ в связи с обвинениями в адрес судейства
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Хоккейный клуб «Автомобилист» обратится в спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в связи с обвинениями в адрес судейства в седьмом матче серии первого раунда плей-офф против казанского «Ак Барса». Об этом сообщается на сайте команды.

Клуб из Екатеринбурга остался недоволен тремя эпизодами в овертайме матча. В частности, представители «Автомобилиста» обвинили судей в ошибочном удалении нападающего Алексея Бывальцева за игру высоко поднятой клюшкой.

7 апреля «Автомобилист» вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ, проиграв «Ак Барсу» в серии до четырех побед со счетом 3-4. Последний матч завершился победой казанцев в овертайме — 2:1.

В прошлом сезоне обладателем Кубка Гагарина стал магнитогорский «Металлург». В финальной серии команда оказалась сильнее ярославского «Локомотива».

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