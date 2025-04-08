Названы четыре максимально эффективных упражнения для похудения

Журналисты Men Today назвали четыре упражнения, которые максимально эффективны для желающих похудеть. Материал доступен на сайте издания.

Среди них упомянуты бег на короткие дистанции, приседания со штангой, прыжки через скакалку и ягодичный мостик со штангой. Специалисты также рекомендовали проводить высокоинтенсивные тренировки.

«В этом случае чередуются энергозатратные упражнения и отдых. Такая активность повышает частоту сердечных сокращений и сжигает больше калорий за меньшее время», — говорится в статье.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.