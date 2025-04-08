Стало известно о расторжении СКА контракта с Кузнецовым

СЭ: СКА расторгнет контракт с Евгением Кузнецовым

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА расторгнет контракт с российским форвардом Евгением Кузнецовым. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

По информации источника, это произойдет в ближайшее время. Действующее соглашение хоккеиста с петербургской командой истекает в конце сезона-2027/2028.

Ранее Кузнецов нецензурно оценил концовку сезона для СКА, который вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв московскому «Динамо». Форвард признался, что ощущает пустоту внутри.

Кузнецов присоединился к СКА в июле 2024 года. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ он забросил 12 шайб и сделал 25 результативных передач в 39 матчах. В шести встречах плей-офф он забросил одну шайбу и сделал две передачи.