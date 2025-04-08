В России ответили на слова пожелавшего Овечкину оторванных ног украинского хоккеиста

Депутат Свищев раскритиковал украинского вратаря Захарченко за слова об Овечкине

Заявление вратаря сборной Украины по хоккею Эдуарда Захарченко, который пожелал, чтобы российскому хоккеисту Александру Овечкину оторвало ноги, — это банальная зависть и недалекость, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Мне комментировать даже сложно, потому что я опешил. Как он стал вратарем, непонятно. Потому что вратарю нужно проявлять смекалку. А здесь такое недалекое заявление. Этот Захарченко был никому не известен, а теперь вот мир о нем узнал. Я думаю, что для этого он и заявил», — возмутился Свищев.

Депутат пожелал Овечкину не обращать внимания на глупые высказывания.

Александр — великий спортсмен. Я думаю, что он этого комара даже не заметит. Он радует весь мир. Все мировые средства массовой информации аплодируют ему стоя, Соединенные Штаты в том числе. Поэтому мы будем считать следующие шайбы. Ему играть еще как минимум сезон. Мы надеемся, что достижение Александра будет держаться еще многие десятилетия Дмитрий Свищев первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту

Ранее Захарченко пожелал, чтобы российскому хоккеисту Александру Овечкину, побившему исторический рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ, оторвало ноги. Он добавил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» не заслуживает восхищения публики.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах. Это позволило ему побить рекорд Гретцки (894).

