Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арсенал
Сегодня
22:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Бавария
Сегодня
22:00 (Мск)
Интер М
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
Барселона
Завтра
22:00 (Мск)
Боруссия Д
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
ПСЖ
Завтра
22:00 (Мск)
Астон Вилла
Лига чемпионов|1/4 финала. 1-й матч
11:09, 8 апреля 2025СпортЭксклюзив

В России ответили на слова пожелавшего Овечкину оторванных ног украинского хоккеиста

Депутат Свищев раскритиковал украинского вратаря Захарченко за слова об Овечкине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Эдуард Захарченко

Эдуард Захарченко. Фото: Artur Widak / Globallookpress.com

Заявление вратаря сборной Украины по хоккею Эдуарда Захарченко, который пожелал, чтобы российскому хоккеисту Александру Овечкину оторвало ноги, — это банальная зависть и недалекость, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Мне комментировать даже сложно, потому что я опешил. Как он стал вратарем, непонятно. Потому что вратарю нужно проявлять смекалку. А здесь такое недалекое заявление. Этот Захарченко был никому не известен, а теперь вот мир о нем узнал. Я думаю, что для этого он и заявил», — возмутился Свищев.

Депутат пожелал Овечкину не обращать внимания на глупые высказывания.

Александр — великий спортсмен. Я думаю, что он этого комара даже не заметит. Он радует весь мир. Все мировые средства массовой информации аплодируют ему стоя, Соединенные Штаты в том числе. Поэтому мы будем считать следующие шайбы. Ему играть еще как минимум сезон. Мы надеемся, что достижение Александра будет держаться еще многие десятилетия

Дмитрий Свищевпервый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту

Ранее Захарченко пожелал, чтобы российскому хоккеисту Александру Овечкину, побившему исторический рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ, оторвало ноги. Он добавил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» не заслуживает восхищения публики.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах. Это позволило ему побить рекорд Гретцки (894).

    Обсудить
    Последние новости

    «Наше секретное оружие». Залужный рассказал, как в штабе армии США в Европе планировали операции ВСУ против России

    Минфин захотел строже следить за расходом бюджетных денег

    На Украине предрекли нехватку средств на выплату зарплат военным

    Мексика собралась добиться независимости от США в поставках газа

    В Петербурге упавший кирпич пробил голову ребенку и попал на видео

    «Ростех» предложил новую уголовную статью за «блок на негатив»

    Уехавший в Сербию российский блогер раскритиковал популярное мнение о загранице

    Россияне массово устремились в одну мусульманскую страну

    Певец Artik «заморозил» в России недвижимость на 150 миллионов рублей

    В Сербии предложили план смещения Вучича

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше