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21:37, 8 апреля 2025Мир

Захарова заявила о риске для европейцев стать голодными беженцами из-за русофобии

Захарова: Европейцы через 10 лет могут стать голодными беженцами из-за русофобии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Через десять лет европейцы рискуют стать голодающими беженцами из-за русофобии. Такой прогноз дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.

Она отметила, что антироссийская политика властей Европейского союза, которая в последние три года проводится под лозунгом «слабоумие и отвага», обошлась ЕС в 1,3 триллиона евро. Кроме того, Захарова указала, что ЕС отказался от российской нефти, стоимость которой была на на 155 евро за тонну дешевле, чем у других поставщиков. По ее словам, экономические проблемы европейцев накапливаются, создавая кумулятивный эффект.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко высказал мнение, что Евроатлантическая солидарность распадется, если убрать из нее политику русофобии. Он также отметил, что потери ЕС от введенных антироссийских санкций составили около полутора триллионов долларов.

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