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09:12, 9 апреля 2025Спорт

Александр Емельяненко рассказал о восстановлении после операции на позвоночнике

Александр Емельяненко: Восстановление после операции дается очень сложно
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал о том, как проходит его восстановление после перенесенной операции на позвоночнике. Его цитирует Sport24.

Спортсмен отметил, что восстановление дается очень сложно. «Я даже не думал, что ноги откажут и все так будет тяжело. Все очень непривычно. Я вот когда иду, шагаю, в голове шаг сделал, а нога не идет, она отключается», — рассказал Емельяненко.

2 апреля представитель спортсмена заявил, что Емельяненко направился из реабилитационного центра домой. «Пока еще он передвигается на коляске, сам не может ходить», — отметил он.

В начале марта Емельяненко сообщил о проблемах со здоровьем. Россиянин заявил, что грыжа передавила ему спинной мозг, после чего у него отнялись ноги. Ему провели операцию на позвоночнике в НИИ имени Н.В. Склифосовского.

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